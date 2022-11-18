%68.06 ZAM! Emekliye 7 bin 555 TL! 6 aylık enflasyonla SSK, Bağkur, 4C’liye YEPYENİ tablo! Çifte zam + 18.06 farkla 3.500 TL ve üstü maaş alanlar...

Memur ve emeklilerin Ocak ayı zammını öğrenmesine çok az bir süre kaldı. En son yapılan Temmuz zammının ardından yeni zam için heyecan dorukta. Şu ana kadar 4 aylık veri TÜİK tarafından açıklandı. Kasım ve Aralık enflasyonunun da açıklanmasıyla memur ve emekliler de zamlarını öğrenecek. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte SSK, Bağkur 2023 maaş hesabı!