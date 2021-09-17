675 TL müjdesi verildi! Öğrencilere dokuz ay boyunca karşılıksız para ödenecek! İşte başvuru bilgileri
Milyonlarca öğrencinin beklediği bir dönem daha başlıyor ve burs veren kurumlar yeni gelişmeleri aktarıyor. Bu doğrultuda da burs veren kurumları merak eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim öğrencilerine 9 ay boyunca ve yükseköğrenim öğrencilerine ise 8 ay boyunca burs ödemesi veriliyor. Mevcut imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs miktarını 2020-2021 yılı için ortaöğrenim için aylık 75.00 TL ve yükseköğrenim için aylık 300.00 TL olarak açıklamıştı. Ayrıca yeni dönem için başvuruya dair merak edilen tüm detaylar yakında netlik kazanacak.
675 TL müjdesi verildi! Öğrencilere dokuz ay boyunca karşılıksız para ödenecek! Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci burs imkanlarını merak ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlıyor. Bu kurumlar arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü de yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, lise öğrencilerine 75 TL, üniversite öğrencilerine ise 300 TL burs ödemesi yapılacağı ifade edildi. Başvuru yapmak isteyenler başvuru koşullarını öğrenerek işlemlerini tamamlayacak.
2020-2021 eğitim yılında burs miktarları şu şekildeydi;
Ortaöğrenim aylık: 75,00 TL
Yükseköğrenim aylık: 300,00 TL
KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,