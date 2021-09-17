675 TL müjdesi verildi! Öğrencilere dokuz ay boyunca karşılıksız para ödenecek! İşte başvuru bilgileri

675 TL müjdesi verildi! Öğrencilere dokuz ay boyunca karşılıksız para ödenecek! Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci burs imkanlarını merak ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlıyor. Bu kurumlar arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü de yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, lise öğrencilerine 75 TL, üniversite öğrencilerine ise 300 TL burs ödemesi yapılacağı ifade edildi. Başvuru yapmak isteyenler başvuru koşullarını öğrenerek işlemlerini tamamlayacak.