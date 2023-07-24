6.5 milyon memur ve emekliye müjde az evvel geldi! En düşük 29 bin 700 TL maaş! 7.650 TL kira yardımı + 4.850 TL ikramiye! Kıdem aylığı, sosyal yardım...
6.5 milyon memur ve emekliye müjde geldi! Memur-Sen'in 139 teklifi, memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki hafta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde belli oldu. Teklifler arasında kira yardımı, bayram ikramiyesi ve sosyal yardımların zamlı ödemesi gibi önemli maddeler bulunuyor. Taleplere göre en düşük memur maaşı 2024'ün Ocak ayında 29 bin 700 lira olacak. Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı, Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilecek. İşte detaylar...
Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı Ağustos ayındaki toplu sözleşmede! Heyecanlı bekleyiş sürerken yeni gelişmeler de peş peşe yaşandı. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memurları ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen, masaya taşıyacakları teklifleri açıkladı. İşte madde madde tüm detaylar...
139 TEKLİF
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 2024-2025 yıllarını kapsayan taleplerine ilişkin şu bilgileri verdi:
OCAK'TA EN AZ 29 BİN 700 TL
* 2024 yılı için maaş artışları 3'er aylık dönemler halinde yapılsın. İlk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyoruz.
- En düşük memur maaşı taleplerimize göre 2024'ün Ocak ayında 29 bin 700 lira olacak.
YILDA 2 KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ
- Toplu sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.
- 1'inci dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.