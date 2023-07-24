6.5 milyon memur ve emekliye müjde az evvel geldi! En düşük 29 bin 700 TL maaş! 7.650 TL kira yardımı + 4.850 TL ikramiye! Kıdem aylığı, sosyal yardım...

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı Ağustos ayındaki toplu sözleşmede! Heyecanlı bekleyiş sürerken yeni gelişmeler de peş peşe yaşandı. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memurları ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen, masaya taşıyacakları teklifleri açıkladı. İşte madde madde tüm detaylar...