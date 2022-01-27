638 TL fark yansıyacak! 2022 asgari ücrette vergi istisnası kimleri etkileyecek? Tek tek maaş tablosu ortaya çıktı! Net ücret alanlar...

Brütten ücret hesaplanan işyerlerinde yeni vergi avantajı çalışanlara yarayacak. Yıl içinde; vergi diliminin artmasından dolayı net ücretleri azalabilen çalışanlar 'brütten ücret hesaplanmasının' belki de ilk defa bu yıl avantajını hissedecekler. Yıl içinde ilerleyen aylarda ocak maaşına göre daha az net ücret alan çalışanlar, asgari ücretliye uygulanan kadar gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) istisnası uygulanmasından dolayı net ücretlerindeki azalışı daha az hissedecekler.