625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! Hesapladık! Maaşınız ne kadar olacak?

Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz emekli memur zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş ve memurlar Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının açıklanmasına az bir zaman kala heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Temmuzda Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte güncel hesaplama tablosu!