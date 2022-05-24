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Haberler Ekonomi 625 TL'den 9.517 TL'ye kadar yeni maaş listesi! SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! Hesapladık! Maaşınız ne kadar olacak?

625 TL'den 9.517 TL'ye kadar yeni maaş listesi! SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! Hesapladık! Maaşınız ne kadar olacak?

Emekli memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında emekli memurun yanı sıra geniş kesim bu zamdan etkilenecek. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu Piyasa Katılımcıları Anketi'nden Temmuz zammı için rakamlar geldi. Enflasyon tahminine göre, memurların ve memur emeklilerinin artışı 40.5'i, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 41'i bulan artış meydana gelecek.Hem emekli hem de memur için yeni maaşları tek tek hesapladık. Peki, emekli memur temmuzda kaç TL zam alacak? Haberimizi okumaya devam edin, yeni maaşınızı öğrenin!

takvim.com.tr
24.05.2022 15:38 - Son Güncelleme: 24.05.2022 15:38
625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! Hesapladık! Maaşınız ne kadar olacak?

Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz emekli memur zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş ve memurlar Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının açıklanmasına az bir zaman kala heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Temmuzda Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte güncel hesaplama tablosu!

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625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! Hesapladık! Maaşınız ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden Temmuz zammı için ipucu çıktı. Enflasyon tahminine göre, memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 40.5'i, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 41'i bulacak. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı...

625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! Hesapladık! Maaşınız ne kadar olacak?

Milyonlarca memurun, emeklinin gözü Temmuz zammında.

625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! Hesapladık! Maaşınız ne kadar olacak?

Temmuz'da; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! Hesapladık! Maaşınız ne kadar olacak?

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 31.71 çıktı. Gözler kesin oran için Mayıs ve Haziran enflasyonuna çevrildi.

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