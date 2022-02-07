62 ilde dev kampanya! TOKİ’den sıfır 129 daire ve 145 iş yeri satışı: 20 bin lirası olan günde 1 paket sigara fiyatına 2+1 ev sahibi olacak!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yurdun büyük bir bölümünde vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ucuza ev sahibi olmanın yolunu arayanlar TOKİ tarafından yapılan 2022 güncel kampanyaları takip ediyor. TOKİ şu anda aralarında İstanbul, Afyon, Bursa, İzmir, Konya'nın bulunduğu 62 şehirde projelerini sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte 2022 Şubat ayı TOKİ kurasız 2+1 ve 3+1 uygun fiyatlı dairelerin listesi...