62 ilde dev kampanya! TOKİ'den sıfır 129 daire ve 145 iş yeri satışı: 20 bin lirası olan günde 1 paket sigara fiyatına 2+1 ev sahibi olacak!
Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Kampanyalardan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları gerekli detayları merak ediyor. Son olarak TOKİ tarafından 62 ilde 129 konut ve 145 iş yeri kampanyası duyuruldu. Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek. Aynı zamanda konut satışları orta gelir grubu, emekli, asgari ücretlilere makul bir şekilde yapılacak. İşte TOKİ Şubat 2022 kampanyalarına dair tüm detaylar ve açık satış listesi...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yurdun büyük bir bölümünde vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ucuza ev sahibi olmanın yolunu arayanlar TOKİ tarafından yapılan 2022 güncel kampanyaları takip ediyor. TOKİ şu anda aralarında İstanbul, Afyon, Bursa, İzmir, Konya'nın bulunduğu 62 şehirde projelerini sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte 2022 Şubat ayı TOKİ kurasız 2+1 ve 3+1 uygun fiyatlı dairelerin listesi...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Konutlar için 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, iş yerleri için 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.
Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.