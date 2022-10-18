6.000 TL maaşla 3.707 personel alınacak! İŞKUR’dan KPSS sınav şartsız iş ilanı 81 ilde duyuruldu! İlkokul dengi 19-45 yaş arası herkes...

İŞKUR tarafından KPSS şartsız personel alımı yapılacağının belirtilmesinin ardından konu hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Vatandaşların en merak ettikleri sorular arasında ise İŞKUR personel alımı başvuru şartları yer alıyor. En az lise mezunu olmak üzere yapılacak alımlar için şartlar belli oldu. İşte konu hakkında merak edilenler...