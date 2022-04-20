7.730 TL, 8.200 TL, 8.950 TL arasında MAAŞ! Ek göstergede ZAM cetveli netleşiyor! Memur ve emeklileri mest edecek kazanç takvimi ortaya çıktı!
3600 ek gösterge için kritik viraja girildi ve neredeyse sayılı günler kaldı. Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek gösterge düzenlemesinden çıkacak kararlara odaklanmış durumda. Gözler 10 Mayıs'a çevrildi. Bu tarihte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen bir araya gelecek. Memur Sen; Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında unvan, görev ve kadro itibariyle ilave artış yapılacak ve ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesini ve yansıtma oranlarının artırılmasını talep etmişti. Uzmanlar tarafından öngörülen maaş hesaplamaları da yapılmaya başlandı. Peki, Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge ile maaşlar kaç para olacak? İşte son gelişmeler haberimizde...
20.04.2022 10:00 - Son Güncelleme: 20.04.2022 10:00
Milyonlarca kişi 3600 ek gösterge hakkında gelecek son dakika kararlarını dört gözle bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergede mayıs ayını işaret etmişti. 10 Mayıs'ta yapılacak toplantı merakla bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge emekli maaşını etkileyecek mi? Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkını alacak mı? İşte tüm merak edilenler...
Son dakika haberi! 3600 ek gösterge için çalışmalarda son viraja girildi. Son görüşmelerin yapılacağı 10 Mayıs'taki toplantı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor...