60 bin TL'ye, 80 bin TL'ye, 110 bin TL'ye peynir ekmek gibi satılan ikinci el otomobillerin fiyat listesi! Şuan almayan bin pişman!
60 bin TL'ye, 80 bin TL'ye, 110 bin TL'ye peynir ekmek gibi satılan ikinci el otomobillerin fiyat listesi sayfamızda. ÖTV indirimi ardından sıfır vasıta amacıyla bayilere giden vatandaşlar eli boş dönünce tekrardan ikinci el otomobile yöneldi. ÖTV sürprizi ardından beklenenin aksine ikinci el vasıta fiyatlarında indirim gerçekleşmez iken en çok satılan otomobillerde belli oldu. Tabi sıfır vasıtada ÖTV indirimi ardından gözlerin çevrildiği ikinci el vasıta fiyatları ise tahmin edilenin aksine bir düşüş yaşanmadı. Sıfırlardaki çip bozukluğu yüzünden bayilerde sıfır vasıta yeteri kadar bulunmadığından cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil alabilmek isteyen vatandaş aracı bulamayınca Kasım ayında ikinci ele yöneldi.
Otomobil satın alabilmek isteyenler ikinci el otomobil piyasasının makul fiyatlı araçlarını araştırıyorlar. 60 bin TL'ye, 80 bin TL'ye, 110 bin TL'ye hangi ikinci el otomobiller satın alınabilir? Sıfır taraftaki indirimden faydalanmak isteyenler bayilere koşarken bu sefer de çip krizi nedeniyle üretimlere verdiği aralar sıfır araba da tedarik sorununa yol açtı. Bayiye gidip müracaat yapan teslimat amacıyla en erken tarih ise Aralık ayı olarak belirleniyor
İKİNCİ EL OTOMOBİLLER GÖZDE OLDU
Otomobil satın alabilmek isteyenler fiyat avantajlarından ötürü ikinci el araçları tercih etmeye başladılar. Fakat ikinci el araçların da fiyatlarında artışlar ortaya geldiği amacıyla son deva olarak da yüksek model otomobillerden de vazgeçen vatandaşlar daha düşük modelli olan ama kendi gereksinimlerini karşılayabilecekleri arabalara yönelmeye başladılar.
Tabi sıfır vasıtada ÖTV indirimi ardından gözlerin çevrildiği ikinci el vasıta fiyatları ise tahmin edilenin aksine bir düşüş yaşanmadı. Sıfırlardaki çip bozukluğu yüzünden bayilerde sıfır vasıta yeteri kadar bulunmadığından cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil alabilmek isteyen birey aracı bulamayınca ağustosta ikinci ele yöneldi. Bu da ikinci ele olan isteği artırdı.
BU 2. EL OTOMOBİL FİYATLARI BÜTÇEYİ ZORLAMIYOR
Araç satın alabilmek isteyenler bugünlerde yoğun bir şekilde ikinci el otomobillerin fiyatlarını araştırıyorlar. Uygun fiyatlı ikinci el arabaları bulmak isteyenler marka marka, model model araştırma yapıyorlar. Online otomobil satış sitelerinde ilanları inceleyenler 60 bin TL'ye, 80 bin TL'ye, 110 bin TL'ye satılan araçları merak ediyorlar. İşte makul fiyatlarla satılan ikinci el otomobillerin listesi: