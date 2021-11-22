60 bin TL’ye, 80 bin TL’ye, 110 bin TL’ye peynir ekmek gibi satılan ikinci el otomobillerin fiyat listesi! Şuan almayan bin pişman!

Otomobil satın alabilmek isteyenler ikinci el otomobil piyasasının makul fiyatlı araçlarını araştırıyorlar. 60 bin TL'ye, 80 bin TL'ye, 110 bin TL'ye hangi ikinci el otomobiller satın alınabilir? Sıfır taraftaki indirimden faydalanmak isteyenler bayilere koşarken bu sefer de çip krizi nedeniyle üretimlere verdiği aralar sıfır araba da tedarik sorununa yol açtı. Bayiye gidip müracaat yapan teslimat amacıyla en erken tarih ise Aralık ayı olarak belirleniyor