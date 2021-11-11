60 bin - 150 bin sterlin arasında maaş verilecek! Tek tek personel ilanları yayınlanıyor! Kariyerinde yeni bir arayışa çıkanlar için büyük fırsat...
Teknoloji şirketleri tarafından yeni çıkan trendleri yakalayabilecek veri setlerini analiz edebilecek çalışanlara ihtiyaç duyulmaya başlandı. Kariyerinde yeni bir basamak yakalamak isteyenler için büyük fırsat niteliğinde sunulan bu iş kolu için talepler her geçen gün artmaya başladı. Maaşların oldukça yüksek olduğu veri bilimci mesleği geleceğin en popüler meslekleri arasında yer alacak. Uzmanlar çalışanların maaşlarının yıllık brüt 60 ila 150 bin sterlin arasında olduğunu aktarıyor. Peki veri bilimci nedir, nasıl olunur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
60 bin - 150 bin sterlin arasında maaş verilecek! Tek tek personel ilanları yayınlanıyor! Kariyerinde yeni bir arayışa çıkanlar için büyük fırsat... Teknoloji şirketleri son on yılda veri analizleri yapabilecek çalışanlamış olur aramaya başladı. Bu kapsamda şirketlerin taleplerini karşılayabilecek veri analizi yapabileceklere duyulan gereksinim ortaya çıktı. Uzmanlar çalışanların maaşlarının yıllık brüt 60 ila 150 bin sterlin arasında olduğunu aktarıyor. Peki veri bilimci nedir, nasıl olunur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
Şirketler iş performanslarını anlayıp kendilerine dersler çıkarabilmek ve yeni çıkan trendleri yakalayabilmek için veri setlerini parçalara ayırıp analiz edebilecek çalışanlara ihtiyaç duydu. Maaşlar bazı ülkelerde ve şirketlerde yüz bin dolarları buluyor.
Veri bilimcisi ile veri analizi gerektiren bazı iş tanımları arasındaki çizgi biraz muğlak. PageGroup'tan teknoloji uzmanı James Hobson, "Veri bilimcisinin ne olduğuna ilişkin farklı yorumlar yapılıyor" diyor.