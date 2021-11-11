60 bin - 150 bin sterlin arasında maaş verilecek! Tek tek personel ilanları yayınlanıyor! Kariyerinde yeni bir arayışa çıkanlar için büyük fırsat... Teknoloji şirketleri son on yılda veri analizleri yapabilecek çalışanlamış olur aramaya başladı. Bu kapsamda şirketlerin taleplerini karşılayabilecek veri analizi yapabileceklere duyulan gereksinim ortaya çıktı. Uzmanlar çalışanların maaşlarının yıllık brüt 60 ila 150 bin sterlin arasında olduğunu aktarıyor. Peki veri bilimci nedir, nasıl olunur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!