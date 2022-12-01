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6 sene erken emekli olma fırsatını tepmeyin! SGK hemen işlemleri başlatıyor! EYT ile yaş ve prim şartları böyle değişiyor!

6 sene erken emeklilik fırsatını tepmeyin. Bu haberi okuyan ve emekliliği bekleyen herkes heyecanla haberin detaylarını görmek istiyor. Son günlerde son dakika haberleri kapsamında yapılan açıklamalar kişileri heyecanlandıran gelişmeler arasında bulunuyor.

takvim.com.tr
01.12.2022 16:19 - Son Güncelleme: 01.12.2022 16:19
6 sene erken emekli olma fırsatını tepmeyin! SGK hemen işlemleri başlatıyor! EYT ile yaş ve prim şartları böyle değişiyor!

SGK son günlerde yaptığı açıklamalarda avantajlı bir hizmet sürecini ön plana çıkarıyor. 6 senelik fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin günümüzdeki en önemli hizmet fırsatını SGK kapsamında gerçekleşiyor.

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6 sene erken emekli olma fırsatını tepmeyin! SGK hemen işlemleri başlatıyor! EYT ile yaş ve prim şartları böyle değişiyor!

EYT Konusu Kapanıyor!

Çok uzun zamandır çok sayıda insanın halledilmesi için beklediği EYT meselesi sonunda kapanıyor. EYT ile ilgili yapılan düzenlemelerde sona gelindi.

6 sene erken emekli olma fırsatını tepmeyin! SGK hemen işlemleri başlatıyor! EYT ile yaş ve prim şartları böyle değişiyor!

Bu konuda son kararların verilmesinin ardından hemen emeklilik işlemlerine başlanabilir. Yüksek orandan maaş alabilmek isteyen kişilerin bu süreçte SGK işlemlerini hemen başlatmaları gerekiyor.

6 sene erken emekli olma fırsatını tepmeyin! SGK hemen işlemleri başlatıyor! EYT ile yaş ve prim şartları böyle değişiyor!

İşlemlerin başlatılmasının ardından kişiler sınırsız bir hizmet sürecinden yararlanma olanaklarına sahip olma fırsatına erişim sağlayabilecekler.

6 sene erken emekli olma fırsatını tepmeyin! SGK hemen işlemleri başlatıyor! EYT ile yaş ve prim şartları böyle değişiyor!

6 sene erken emekli olma fırsatlarıyla beraber kişiler her açıdan fırsatlarla dolu bir hizmet döngüsünden yararlanma olanaklarına erişebiliyorlar.

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