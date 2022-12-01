6 sene erken emekli olma fırsatını tepmeyin! SGK hemen işlemleri başlatıyor! EYT ile yaş ve prim şartları böyle değişiyor!
6 sene erken emeklilik fırsatını tepmeyin. Bu haberi okuyan ve emekliliği bekleyen herkes heyecanla haberin detaylarını görmek istiyor. Son günlerde son dakika haberleri kapsamında yapılan açıklamalar kişileri heyecanlandıran gelişmeler arasında bulunuyor.
01.12.2022 16:19 - Son Güncelleme: 01.12.2022 16:19
Bu konuda son kararların verilmesinin ardından hemen emeklilik işlemlerine başlanabilir. Yüksek orandan maaş alabilmek isteyen kişilerin bu süreçte SGK işlemlerini hemen başlatmaları gerekiyor.