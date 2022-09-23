6 milyon EYT'liyi kapsıyor! 7200- 9000 prim günü yerine 5750-5000 prim günüyle YAŞ aranmadan emeklilik! Dikkat edin EPT'li olabilirsiniz! 48,49,50 yaşında...
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son gelişmeler merak ediliyor. 6 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede tek formül üzerinde durulduğu açıklandı. Vatandaşlar da o formülün detaylarını öğrenmek için sık sık güncel gelişmeleri öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki EYT'de son durum ne? Dikkat aslında EPT'li olabilirsiniz! Milyonlarca EYT'liyi kapsıyor! 7200- 9000 prim günü yerine 5750-5000 prim günüyle YAŞ aranmadan emeklilik! 48,49,50 yaşında...
EYT çalışması hızla devam ediyor. ETY için tüm gözler aralık ayına çevrilirken masadaki formül herkesin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamasında, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" ifadelerini kullanmıştı. Bilindiği üzere EYT formülünde prim ve yıl şartının ne olacağı düzenlemenin kimleri emekli edeceğini direkt etkiliyor. Peki formül ne? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Türkiye formülü ne? 7200- 9000 prim günü yerine 5750-5000 prim günüyle...
EYT düğümü aralık ayında çözülecek. Çalışmalarda artık sona geliniyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşılırken emeklilikte yaşa takılanlar formülün detaylarını öğrenmek istiyor. Öte yandan 9 bin söylentileriyle ilgili vatandaşlardan gelen soruları Sosyal güvenlik yazarı Ekrem Sarısu yanıtladı.
Eğer bu doğruysa şunu sormak isterim; hükümetler benden bu prim gün sayısını istemedi ki şimdi benden bunu talep etmeye hakları bulunsun. Bu yüzden eğer böyle bir durum varsa, bu kabul edilemez. Çünkü bu sefer EPT (emeklilikte prime takılanlar) olur. Büyük mağduriyetler ortaya çıkar. Yazılarınızda bunu yetkililerimize iletmenizi rica ediyorum.
Cevap: EYT konusunda henüz hiçbir şey belli değil. Çalışmalar devam ediyor. İlgili bakan çalışmaların Aralık 2022'de sonuçlandırılıp yasa tasarısının TBMM'ye getirileceğini açıkladı. Buna göre EYT'nin ne getirip, ne götüreceği aralık ayında yasa tasarısı ortaya çıktığında belli olacak. Bakanın masada tek EYT formülü olduğunu açıklamasına karşın, tek formül içeriğini kamuoyuyla paylaşmamasından dolayı konu spekülasyonlara açık hale geldi.