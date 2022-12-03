6 aylık TEFE TÜFE enflasyonla MEVCUT- YENİ 2023 maaş TABLOSU! Emekliye 5.356 TL, Memura 10.502 TL MAAŞ!

Emeklilerin ve memurların Ocak zammında geri sayım devam ediyor. Son dakika haberine göre, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi. Bu kapsamda emekli ve memurun zammı için oranlar değişti ve yeni tahmin geldi. Kasım ayı enflasyonunun ardından geriye sadece tek bir veri kalacak. Peki, en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memurlar yüzde kaç zam alacak? İşte 2023 emekli memur maaş tablosu!