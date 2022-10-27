6 aylık enflasyon hesabıyla 2023 Ocak şok kazanç tablosu ÇIKTI! Memura en az 10 bin 664 TL, emekliye 7 bin 119 TL maaş! SGK, Bağ-Kur, 4C’li Ocak 2023’te % 65.2 ZAM!

KİMİN MAAŞI NE KADAR YÜKSELECEK?

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 871 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 439 liraya yükselecek.

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.