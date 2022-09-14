6 aylık enflasyon + ek zam + 2.5 puanlık ilave! 2023 Ocak maaşlarını HESAPLADIK! Emekliye 5.432, memura 10.651, asgari ücrete 7.500 TL ZAM!
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ocak ayına az bir zaman kaldı. Milyonlarca vatandaş için zam ayı niteliğinde olacak 2023 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşları da belli olacak. Peki 2022'de emeklinin, memurun ve asgari ücretlinin zamlı maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak zammına dair son dakika gelişmeleri ve güncel zam oranı tablosu haberimizde!
Ocak ayında birçok kişinin maaşı değişecek. Milyonlarca asgari ücretli, emekli, memurun Temmuz ayında ek zamlarla birlikte maaşlarında ciddi artışlar sağlandı. Ocak ayında yapılacak artışlar enflasyona göre belirlenecek. Eğer yüzde 15.91'lik tahmin gerçekleşirse en düşük aylık esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 865 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 432 liraya çıkacak. Memur maaşları ise 10 bin TL'nin üzerinde seyredecek. Öte yandan net asgari ücret 7 bin 500 liranın üzerine çıkabilecek. Peki, Ocak ayında kim ne kadar maaş alacak? Ocakta asgarti ücret ne kadar olacak? İşte tablo tablo 2023 emekli, memur maaşlerı ve asgari ücret tarifesi!
Ocak ayında hemen herkesin maaşı değişecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında zam verilirken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artışla pek çok sosyal yardım da yükselecek. Zamlar şimdiden gündeme otururken, ek iyileştirme sinyalleri de geliyor. Peki kimleri, ne kadar artış bekliyor? İşte yanıtı...