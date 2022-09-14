6 aylık enflasyon + ek zam + 2.5 puanlık ilave! 2023 Ocak maaşlarını HESAPLADIK! Emekliye 5.432, memura 10.651, asgari ücrete 7.500 TL ZAM!

Ocak ayında birçok kişinin maaşı değişecek. Milyonlarca asgari ücretli, emekli, memurun Temmuz ayında ek zamlarla birlikte maaşlarında ciddi artışlar sağlandı. Ocak ayında yapılacak artışlar enflasyona göre belirlenecek. Eğer yüzde 15.91'lik tahmin gerçekleşirse en düşük aylık esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 865 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 432 liraya çıkacak. Memur maaşları ise 10 bin TL'nin üzerinde seyredecek. Öte yandan net asgari ücret 7 bin 500 liranın üzerine çıkabilecek. Peki, Ocak ayında kim ne kadar maaş alacak? Ocakta asgarti ücret ne kadar olacak? İşte tablo tablo 2023 emekli, memur maaşlerı ve asgari ücret tarifesi!