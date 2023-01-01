6 aylık Enflasyon + 15 P. refah payı + İntibak zammı! 3.500 TL üstü maaş alanlar... Ocak 2023'te %40 ZAM! EYT, SSK, Bağkur'luya 6.700 TL, Memura 12.276 TL!
Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı gündemden düşmüyor. 2023 Ocak Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar oldu? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başalandı. Milyonlarca SSK emeklisi açıklanacak rakamlara odaklandı. 2022 yılının ikinci yarısını gösteren 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emekli zam seviyesi amacıyla belirleyici etken olacak. Peki, Ocak 2023 emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2023 Ocak ayı SSK emekli zam tablosu!
01.01.2023 10:03 - Son Güncelleme: 01.01.2023 10:04
Emekli ve memurların Ocak zammı için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini 66.59 olarak belirlendi. Ancak zam oranlarına refah payı eklenmesi için de hazırlık yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı eğer 10 puanlık refah payı eklenirse yüzde 27.03'ü bulacak. Refah payı 15 puan olursa zam oranı 32.03'e, 20 puan olursa 37.03'e ulaşmış olacak. Haberimizde emekli, memur maaş hesabına yer verdik. Peki, en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar!