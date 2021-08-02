6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler 6 Ağustos Cuma listesinde hesaplı ürünler!

6 Ağustos 2021 BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler listesi yine dopdolu fırsat ürünleriyle göze çarpıyor. 6 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler arasında Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Katlanır Kamp Sandalyesi, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Kütahya Porselen 18 Parça Röfyeli Porselen Yemek Takımı gibi ürünler dikkat çekti. Hesaplı ürün satın almak isteyen vatandaşlar için BİM'de yer alan ürünler listesi haberimizde!