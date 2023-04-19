6 adımlı aile destek paketi geliyor! Ev hanımlarına 10 yıl erken emeklilik + 12.000 TL prim desteği! Annelere yıpranma hakkı, sigorta, esnek çalışma...
AK Parti seçim beyannasinde yer alan aile koruma kalkanıyla beraber hem ailenin korunması, hem de kadınlar, çocuklar için destek sağlanacak. 6 adımla gerçekleşecek destek paketiyle erken emeklilik imkanı sağlanacak. Ayrıca finansal ödemelerle de desteklenecek. Peki, kimler bu haktan yararlanacak? Kimlere destek verilecek? İşte detaylar...
19.04.2023 16:43 - Son Güncelleme: 19.04.2023 16:45