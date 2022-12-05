6-9 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! BİM’de bu hafta Kapalı Çarşı Ürünleri indirimden satılacak! 90x115 cm 249 TL...

6 - 9 ARALIK 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Liste halinde paylaşılan katalogda neler var neler! Öncelikle şunu belirtelim ki bu hafta BİM'de Kapalı Çarşı Ürünleri satışta olacak. Polosmart Nostaljik Radyo 279 TL'den satışa çıktı. Dekorlu Emaye Saklama Kabı 18 cm 95 TL, Lüks Post Halı 90x115 cm 249 TL'ye düştü. İşte katalog LİSTESİ...