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Haberler Ekonomi 6-9 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! BİM'de bu hafta Kapalı Çarşı Ürünleri indirimden satılacak! 90x115 cm 249 TL...

6-9 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! BİM'de bu hafta Kapalı Çarşı Ürünleri indirimden satılacak! 90x115 cm 249 TL...

BİM mağazalarında 6-9 Aralık 2022 tarihleri arasında dev indirimler uygulanacak. Her hafta Salı ve Cuma günü yeni aktüel kataloğu yayımlayan zincir marketleri bu haftanın kampanyalı ürünlerini açıkladı. Salı gününden itibaren gıdadan elektronik aletlere pek çok üründe büyük indirimler vatandaşları bekliyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? Stoklarla sınırlı! İşte BİM 6-9 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ...

05.12.2022 13:39 - Son Güncelleme: 05.12.2022 13:39
6-9 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! BİM’de bu hafta Kapalı Çarşı Ürünleri indirimden satılacak! 90x115 cm 249 TL...

6 - 9 ARALIK 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Liste halinde paylaşılan katalogda neler var neler! Öncelikle şunu belirtelim ki bu hafta BİM'de Kapalı Çarşı Ürünleri satışta olacak. Polosmart Nostaljik Radyo 279 TL'den satışa çıktı. Dekorlu Emaye Saklama Kabı 18 cm 95 TL, Lüks Post Halı 90x115 cm 249 TL'ye düştü. İşte katalog LİSTESİ...

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6-9 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! BİM’de bu hafta Kapalı Çarşı Ürünleri indirimden satılacak! 90x115 cm 249 TL...

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

Duvar Rafı 199 TL

Konsol 699 TL

Anahtar Askılığı Çeşitleri 32,50 TL

Fotoğraf Çerçevesi Çeşitleri 29,50 TL

No Signal / Retro Duvar Saati 89 TL

Desenli Çift Kişilik Yorgan 239 TL

Desenli Tek Kişilik Yorgan 199 TL

6-9 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! BİM’de bu hafta Kapalı Çarşı Ürünleri indirimden satılacak! 90x115 cm 249 TL...

Lüks Post Halı 90x115 cm 249 TL

Dantel Detaylı Paspas 2'li 229 TL

Dekorlu Emaye Saklama Kabı 18 cm 95 TL

Dekorlu Emaye Kızartma Tenceresi 27 cm 199 TL

Dekorlu Emaye Saklama Kabı 16 cm 85 TL

Dekorlu Emaye Bakraç 159 Tl

6-9 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! BİM’de bu hafta Kapalı Çarşı Ürünleri indirimden satılacak! 90x115 cm 249 TL...

Gold Kaplama Cam Kapaklı Emaye Sahan 20 cm 189 TL

Kadın Kazayağı Desenli Oversize Ceket 299 TL

Kadın Kazayağı Desenli Derili Gömlek 249 TL

Kadın Kazayağı Desenli Etek 249 TL

Kadın Örme Bomber Ceket 299 TL

6-9 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! BİM’de bu hafta Kapalı Çarşı Ürünleri indirimden satılacak! 90x115 cm 249 TL...

Pilsan Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 149 TL

Balık Yakalama Oyunu 89 TL

Kol Askılı Evrak ve Laptop Çantası 69 TL

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