6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu! ŞOK'un bu haftaki FİYAT LİSTESİ yayımlandı! Sabahlık, TV battaniyesi, İPhone 13 256 GB...

ŞOK'un yepyeni iddialı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar diğer marketleri bıraktı ŞOK'un kataloğuu araştırmaya başladı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? iPhone 13 256 GB Kırmızı Cep Telefonu 28299 TL, Çizgili Wellsoft Tv Battaniyesi 99,95 TL, Çizgili Wellsoft Sabahlık 179,95 TL. Üstelik taksit seçeneği de mevcut! İşte 6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu!