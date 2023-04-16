59, 70, 74, 78 ve 90 metrekare 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev fiyatları ballı kaymaklı! 99.900 TL’ye evinizi alın! Devlet 200 bin TL destek veriyor!

Örneğin, bir 2+1 prefabrik evin fiyatı 300.000 TL ila 700.000 TL arasında değişebilir. Bu fiyatlar, kullanılan malzemelerin kalitesine, ek özelliklere ve tercih edilen markaya göre değişiklik gösterebilir. Bazı markalar, daha yüksek fiyatlar talep etse de, daha kaliteli malzemeler ve gelişmiş teknolojiler kullanarak daha iyi bir ürün sunabilirler.