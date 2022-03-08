5724’e kısa mesaj gönder 125.000 TL anında hesaba yatsın! 90 gün geri ödeme yok! ATM’den de çekiliyor

100.000 TL'ye kadar olan tüm ihtiyaçları için vatandaşların tek tıkla kredi başvurusu yapması da sağlanıyor. 36 aya varan vade imkanın yer aldığı kredide geri ödeme seçenekleri de avantajlı şekilde sunulacak. Kefil ya da teminat şartının aranmadığı kredi ile vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.