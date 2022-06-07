5724’e gönderin 40.000 TL anında hesaba yatsın! Tek SMS ile başvuru yapın! İşte tüm detaylar

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2020 yılının başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına almış olan koronavirüs salgını, ülkelerin ekonomik gündemlerini iyiden iyiye meşgul etti. Salgının ilk döneminde alınan önlemler kapsamında kapanan üretim noktaları ve diğer gelir kaynakları, ülkeleri ve ekonomi piyasalarını büyük bir çıkmazın içine doğru sürükledi. Sonuç olarak geride bıraktığımız yılın eylül ayı itibari ile yükseliş trendine giren dolar kurunun ışığında etkilerini hissettirmeye başlayan bu durum, aralık ayı içerisinde rekor seviyelere ulaşan döviz kurları ve altın fiyatları ile büyük bir yıkımı başlatmış oldu.
07.06.2022 09:12 - Son Güncelleme: 07.06.2022 09:12
Ülkemizin önde gelen kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, artan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına arayış içerisine giren emeklilere, özel sektör çalışanlarına ve kamu sektörü çalışanlarına ortak bir başlık altında geliştirmiş olduğu kredi hizmetini sunacağını açıkladı. Banka, ilgili hizmetine ilişkin tüm ayrıntıları paylaştı. İşte Vakıfbank'ın geniş kapsamlı ihtiyaç kredisi hizmetine ilişkin haberin devamı
Derin bir ekonomik yoksunluğa doğru sürüklenen vatandaşlar için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran Vakıfbank, ilgili duyurusu ile vatandaşlara can suyu oldu.