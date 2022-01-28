5,6,7,8, 9,10 ve 11.sınıfta okuyan tüm öğrenciler... Sınavı geçen öğrencilere MEB'den her ay 460 TL ödeme! Karşılıksız, geri ödemesiz!

İhtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarına burs verilecek. Ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10 ve 11.sınıf öğrencileri alabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Sınavda başarılı olan öğrencilere her ay karşılıksız burs verilecek. İOKBS olarak bilinen bu burstan yararlanmak isteyenler öncelikle başvuru tarihlerini takip etmeli. Başvuru sonrası sınavlardan geçenlere her ay PTT aracılığı ile para verilecek. 20221 yılında en az 360 TL ödeniyordu. 2022 yılında bu miktarın artacağı ve 460 TL olacağı öngörülüyor. İşte başvuru detayları...