5,6,7,8, 9,10 ve 11.sınıfta okuyan tüm öğrenciler... Sınavı geçen öğrencilere MEB'den her ay 460 TL ödeme! Karşılıksız, geri ödemesiz!
Sınavı geçen öğrencilere MEB'den her ay 460 TL ödeme yapılacak. 5,6,7,8, 9,10 ve 11.sınıfta okuyan tüm öğrenciler başvuru yapabilir. 2022 yılında 460 TL olacağı öngörülüyor. Milyonlarca öğrenci şimdilerde yarıyıl tatilinin keyfini çıkartırken, bir yandan da her yıl MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavının bu yılki başvuru tarihi ile ilgili gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 2022 İOKBS burs başvurularının başlamasına çok az bir süre kaldı. Peki İOKBS nedir? İOKBS bursu kimlere verilir? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...
İhtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarına burs verilecek. Ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10 ve 11.sınıf öğrencileri alabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Sınavda başarılı olan öğrencilere her ay karşılıksız burs verilecek. İOKBS olarak bilinen bu burstan yararlanmak isteyenler öncelikle başvuru tarihlerini takip etmeli. Başvuru sonrası sınavlardan geçenlere her ay PTT aracılığı ile para verilecek. 20221 yılında en az 360 TL ödeniyordu. 2022 yılında bu miktarın artacağı ve 460 TL olacağı öngörülüyor. İşte başvuru detayları...
2021 yılında ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri burs olarak 360 TL ücret alıyordu. Burs ödemeleri her ay gerçekleştirilirken 2022 yılı itibariyle burs ücretleri zamlanacak. Yeni burs ücretleri Ocak ayı burslarının hesaplara yatırılması ile belli olacak. 2022 bursluluk ücretinin 460 TL olması bekleniyor.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bursluluk sınavı başvuru tarihleri, yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belirleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, henüz başvuru tarihlerini duyurmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmişti.