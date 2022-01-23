56 bin TL maaş ile personel alımı yapılacak! İçişleri Bakanlığı 17 sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları açıklandı!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine 17 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Yayınlanan ilanın ardından kamuda kariyer hedefleyen binlerce kişi yoğun ilgi göstermeye başladı ve hemen ilanın detaylarını araştırır oldu. İçişleri Bakanlığı'na 56 bin TL maaş ile personel alımı yapılacağını duyanlar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İçişleri Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.