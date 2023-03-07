%55.18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Emekliye 6.702 TL kök maaş + 1.300 TL İNTİBAK! SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım 2023 enflasyon zam farkı!

TEMMUZDA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2021 yılında imzalanan 6. Dönem toplu sözleşmesinin son zammı Temmuz 2023'te memur ve emekli maaşlarına uygulanacak. Bu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacak.