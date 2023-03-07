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Haberler Ekonomi %55.18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Emekliye 6.702 TL kök maaş + 1.300 TL İNTİBAK! SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım 2023 enflasyon zam farkı!

%55.18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Emekliye 6.702 TL kök maaş + 1.300 TL İNTİBAK! SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım 2023 enflasyon zam farkı!

Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında %30 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılacak 2.maaş zammı için geriye sadece 4 aylık veri kaldı. Durum böyleyken "2023 emekli ve memur Temmuz ayı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli memur vatandaşlar doğrultusunda araştırılmaya başlandı.Haberimizde yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplama yaptık. İşte kalem kalem Temmuz 2023 emekli maaşları!

takvim.com.tr
07.03.2023 13:46 - Son Güncelleme: 07.03.2023 13:46
%55.18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Emekliye 6.702 TL kök maaş + 1.300 TL İNTİBAK! SSK, Bağkur, esnaf, Tarım 2023 Temmuz-Aralık enflasyon zam farkı!

Temmuz ayı zamlı emekli memur maaşları hakkında aramalar son dönemde yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamı emekli zammı için bazı ipuçlarını verdi. Peki, Temmuz'da emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? SSK, Bağkur, Esnaf maaşları ne kadar olacak? İşte 2023 Temmuz ayı emekli maaş tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
%55.18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Emekliye 6.702 TL kök maaş + 1.300 TL İNTİBAK! SSK, Bağkur, esnaf, Tarım 2023 Temmuz-Aralık enflasyon zam farkı!

2. VERİ DE BELLİ OLDU!

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE şubatta yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu. Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 24,56'lık fiyat artışıyla sebze oldu.

%55.18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Emekliye 6.702 TL kök maaş + 1.300 TL İNTİBAK! SSK, Bağkur, esnaf, Tarım 2023 Temmuz-Aralık enflasyon zam farkı!

Açıklanan verilere göre 2 aylık enflasyon %10 oldu.

%55.18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Emekliye 6.702 TL kök maaş + 1.300 TL İNTİBAK! SSK, Bağkur, esnaf, Tarım 2023 Temmuz-Aralık enflasyon zam farkı!

TEMMUZDA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2021 yılında imzalanan 6. Dönem toplu sözleşmesinin son zammı Temmuz 2023'te memur ve emekli maaşlarına uygulanacak. Bu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

%55.18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Emekliye 6.702 TL kök maaş + 1.300 TL İNTİBAK! SSK, Bağkur, esnaf, Tarım 2023 Temmuz-Aralık enflasyon zam farkı!

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 5.456 TL

Yeni: 6.001 TL

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