%55.18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Emekliye 6.702 TL kök maaş + 1.300 TL İNTİBAK! SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım 2023 enflasyon zam farkı!
Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında %30 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılacak 2.maaş zammı için geriye sadece 4 aylık veri kaldı. Durum böyleyken "2023 emekli ve memur Temmuz ayı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli memur vatandaşlar doğrultusunda araştırılmaya başlandı.Haberimizde yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplama yaptık. İşte kalem kalem Temmuz 2023 emekli maaşları!
07.03.2023 13:46 - Son Güncelleme: 07.03.2023 13:46
Temmuz ayı zamlı emekli memur maaşları hakkında aramalar son dönemde yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamı emekli zammı için bazı ipuçlarını verdi. Peki, Temmuz'da emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? SSK, Bağkur, Esnaf maaşları ne kadar olacak? İşte 2023 Temmuz ayı emekli maaş tablosu!
TEMMUZDA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
2021 yılında imzalanan 6. Dönem toplu sözleşmesinin son zammı Temmuz 2023'te memur ve emekli maaşlarına uygulanacak. Bu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacak.