5.500 TL minimum maaş! MEB 60.000 TYP + 40 sözleşmeli personel alacak! En az lise mezunu 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! Temizlikçi, güvenlik, aşçı, şoför...
MEB tarafından yeni personel alımı ilanları yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez teşkilatı birimlerinde 40 sözleşmeli personel istihdam edileceğini açıklandı. Başvurular e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden 12-16 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Öte yandan 60 bin TYP alımı için de açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? MEB TYP temizlikçi ve gübenlik alımı başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler!
MEB tarafından personel alım ilanları yayınlanmaya başlandı. Son olarak MEB tarafından yapılan duyuruda sözleşmeli destek personeli alınacağı belirltildi. İlana göre aşçı, aşçı yardımcısı, temizlik personeli ve şoför alınacak. Öte yandan 60 bin kişilik personel alımı kadrosu içinde TYP programı kapsamında MEB okullarına alım gerçekleştirilecek. Peki, MEB TYP başvuruları başladı mı? MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte Eylül ayı personel ilanlarına dair merak edilenler!
- ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSSP94, puan türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,