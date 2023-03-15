%55 ORAN NETLEŞTİ! Emekliye 6.700 TL asgari + Memura 14.188 TL ZAMLI MAAŞ + %8 Toplu Sözleşme! SSK, Bağkur, Tarım 2023 enflasyon farkı!

Temmuz zammı için geri sayım şimdiden başladı. Şu ana kadar oluşan enflasyon farkıyla %10'luk veri ortaya çıktı. Böylelikle yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Emeklilerin ve memurların taban maaşlarında artış hesaplandı. Peki, Temmuz ayında kim, ne kadar maaş alacak? İşte emekli, memur maaş zammı tablosu!