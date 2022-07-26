55-58-60 yaşında değil 20 yıl önce emeklilik hakkı kazanın! EYT'siz Yaş şartsız 15-16-18 yıllık primle erken emekli olun! SSK, Bağkur, 4C fark etmez!
Ülkemizde engelliler için erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu kapsamda engelliye iki türlü emeklilik imkanı var. Peki erken emeklilik fırsatından kimler yararlanabilir? Ne kadar çalışma süresi gerekiyor? Engellilerin erken emeklilik imkanından yararlanması için hangi belgeler gerekiyor? İşte engelli emekliliğine ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
Sosyal güvenlik açısından baktığımızda engellilerin çalışma hayatında daha fazla yer almaları için çok önemli tedbirler alınmış durumda. Bu kapsamda engellilerin de emeklilik hakları ve şartları bulunuyor. Bu noktada bazı yasal avantajlar da sağlanmış durumda. Çalışma imkanı bulup sosyal güvenceye kavuşmuş engelliler için erken emeklilik imkanı da bulunuyor. Engelliler için erken emekliliğe baktığımızda emeklilik için gerekli olan 3 şarttan (yaş, prim, sigorta) yaş şartınının öneminin kalmadığını görüyoruz. Peki, engelliler nasıl erken emekli olabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
MEMURLARA ERKEN EMEKLİLİK
Memurlar da Bağ-Kur'lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başladılar. Bu tarihten önce kamuda çalışmaya başlamış ve en az yüzde 40 raporu olanlar veya en az yüzde 40 olmak üzere doğuştan engelli olan memurlar en az 5400 gün (15 yıl) primi ödenmiş olmak şartıyla emekli olabiliyor.
Eğer memurlar 1 Ekim 2008'den sonra göreve başlamışlar ve engellilik oranları yüzde 40 ve üstündeyse onlar için de erken emeklilik şartları bulunuyor.