55-58-60 yaşında değil 20 yıl önce emeklilik hakkı kazanın! EYT'siz Yaş şartsız 15-16-18 yıllık primle erken emekli olun! SSK, Bağkur, 4C fark etmez!

Sosyal güvenlik açısından baktığımızda engellilerin çalışma hayatında daha fazla yer almaları için çok önemli tedbirler alınmış durumda. Bu kapsamda engellilerin de emeklilik hakları ve şartları bulunuyor. Bu noktada bazı yasal avantajlar da sağlanmış durumda. Çalışma imkanı bulup sosyal güvenceye kavuşmuş engelliler için erken emeklilik imkanı da bulunuyor. Engelliler için erken emekliliğe baktığımızda emeklilik için gerekli olan 3 şarttan (yaş, prim, sigorta) yaş şartınının öneminin kalmadığını görüyoruz. Peki, engelliler nasıl erken emekli olabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!