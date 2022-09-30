54-55-56 ve 57 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL ödeme yapılacak! Anında ATM’den çekebilirsiniz

Devletin destek verdiği bu kredilerde mühim olan nokta emekli kişilerin maaşlarını Vakıfbank, Halkbank ya da Ziraat Bankası üzerinden çekmesidir. Bunun dışında bir şart bulunmamaktadır. Başvuran vatandaşların hesaplarına 5.000 TL aktarılır. 3 seneye vadeye kadar prosedür uygulanabilecek olan bu nakit kampanyasında müracaat yapan vatandaşlar ilaveten ilk taksit ödemeleri amacıyla doksan gün erteleme de yapabilir. Başvuru yapacak vatandaşların emekli olmuş olmaları şarttır.