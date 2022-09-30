54-55-56 ve 57 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL ödeme yapılacak! Anında ATM'den çekebilirsiniz
Devlet desteği sayesinde emeklilere sağlanan imkanlardan biri de 5.000 TL ödemeleri oldu. Bu ödemeler Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası doğrultusundan verilecektir. Emekli olmuş insanlar amacıyla olan bu nakit para ödemesi düşük faiz oranlarıyla sunuluyor. Hem de gelir belgesi olmadan maaşı kamu bankalarından birinden çekenler amacıyla ödeniyor. Bu da nakit gereksiniminin olabildiğince seri bir şekilde karşılanmasını olası kılıyor.
30.09.2022 12:44 - Son Güncelleme: 30.09.2022 12:44
Devletin destek verdiği bu kredilerde mühim olan nokta emekli kişilerin maaşlarını Vakıfbank, Halkbank ya da Ziraat Bankası üzerinden çekmesidir. Bunun dışında bir şart bulunmamaktadır. Başvuran vatandaşların hesaplarına 5.000 TL aktarılır. 3 seneye vadeye kadar prosedür uygulanabilecek olan bu nakit kampanyasında müracaat yapan vatandaşlar ilaveten ilk taksit ödemeleri amacıyla doksan gün erteleme de yapabilir. Başvuru yapacak vatandaşların emekli olmuş olmaları şarttır.