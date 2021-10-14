53.000-65.000 bin TL destek müjdesi ansızın geldi! Her kesimden başvurana karşılıksız para ödenecek! İş fikri olan herkes başvuru yapabilir!
Kendi işini kurmak isteyenlere, projesi ya da iş fikri olanlara devlet karşılıksız destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Devlet desteği aracılığıyla engelli, eski hükümlü, kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin projeleri tek tek hayata geçiriliyor. Desteklerden yararlanmak için başvuru yapmak yeterli oluyor. Ancak öncelikli olarak bir projenizin olması gerek. İş fikri olan vatandaşlar anında başvuru işlemlerini tamamlayarak onay gelmesi durumunda destekten faydalanıyor. Başvuruya dair bilinmesi gereken tüm bilgileri takvim.com.tr editörleri olarak yazımızın içerisinde kapsamlı bir şekilde sizler için derledik.
53.000-65.000 bin TL destek müjdesi ansızın geldi! Her kesimden başvurana karşılıksız para ödenecek! İş fikri olan herkes başvuru yapabilir. Günümüzde kendi iş fikri ya da projesi olan binlerce vatandaş bulunuyor. Bu projeler devlet tarafından değerlendirilip anında destek sağlanıyor. Bu doğrultuda da devlet tarafından sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Destek kapsamında engelliye 65 bin TL, eski hükümlüye 53 bin TL, iş fikri olana 200 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.
DESTEK ÖDEMESİ VERİLİYOR
Kendi işinin patronu olmak isteyen gençlere, kadınlara, engellilere, eski hükümlülere devletten hibe destek imkanı var. Bunun için projeyi hazırlayıp başvurmak yeterli.
Ülkemizde çeşitli programlarla her kesimden girişimciler destekleniyor. Engellilerin, eski hükümlülerin, gençlerin ve kadınların kendi işinin sahibi olma hayalleri devlet destekleriyle gerçek oluyor.
Üstelik desteklerden yararlanmak da kolay. Bunun için projeyi hazırlayıp başvurmak yeterli oluyor. İşte girişimcilere sağlanan devlet destekleri:
ENGELLİYE 65 BİN TL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek veriyor.