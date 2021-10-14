53.000-65.000 bin TL destek müjdesi ansızın geldi! Her kesimden başvurana karşılıksız para ödenecek! İş fikri olan herkes başvuru yapabilir. Günümüzde kendi iş fikri ya da projesi olan binlerce vatandaş bulunuyor. Bu projeler devlet tarafından değerlendirilip anında destek sağlanıyor. Bu doğrultuda da devlet tarafından sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Destek kapsamında engelliye 65 bin TL, eski hükümlüye 53 bin TL, iş fikri olana 200 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.