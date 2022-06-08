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Haberler Ekonomi 530 bini aşkın sözleşmeliye KADRO müjdesi! Temmuzda 6.180 TL üzerinde maaş! EYT'den önce sıra sözleşmelilerde! Tayin hakkı, ücret, yükselme hepsi geliyor!

530 bini aşkın sözleşmeliye KADRO müjdesi! Temmuzda 6.180 TL üzerinde maaş! EYT'den önce sıra sözleşmelilerde! Tayin hakkı, ücret, yükselme hepsi geliyor!

3600 ek gösterge meselesinin çözüme kavuşturulmasının ardından gözler sözleşmeliye kadro meselesine geldi. Bu kapsamda sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi problemleri çözüme kavuşmuş olacak. Bakan Bilgin müjdeyi duyurmuştu. 3600'den sonra 'ilk dosyamız sözleşmeliler' derken detaylar da açığa kavuşuyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte maaş ve hakları...

takvim.com.tr
08.06.2022 15:44 - Son Güncelleme: 08.06.2022 15:44
530 bini aşkın sözleşmeliye KADRO müjdesi! Temmuzda 6.180 TL üzerinde maaş! EYT’den önce sıra sözleşmelilerde! Tayin hakkı, ücret, yükselme hepsi geliyor!

Sözleşmeliye kadro müjdesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Detaylar tek tek gün yüzüne çıktı. Artık sona gelindi. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den geldi. Sözleşmeli yüz binlerce kişi gözlerini açmış yeni haberleri bekliyordu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de konuyla ilgili, "İlk açacağımız dosya üzerinden detaylandırıp kamuoyuyla paylaşacak hale gelince paylaşacağımız mesele sözleşmeli personel meselesidir." dedi. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte merak edilen detaylar!

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530 bini aşkın sözleşmeliye KADRO müjdesi! Temmuzda 6.180 TL üzerinde maaş! EYT’den önce sıra sözleşmelilerde! Tayin hakkı, ücret, yükselme hepsi geliyor!

Ek gösterge düzenlemesi tamamlandı, şimdi sıra sözleşmelilere ilişkin çalışmalara geldi. Bakan Bilgin 'İlk dosyamız sözleşmeliler' derken, detaylar da belli oluyor...

530 bini aşkın sözleşmeliye KADRO müjdesi! Temmuzda 6.180 TL üzerinde maaş! EYT’den önce sıra sözleşmelilerde! Tayin hakkı, ücret, yükselme hepsi geliyor!

Kamu çalışanları için geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme metninde yer alan 2 konudan 3600 ek gösterge çözülürken, sıra sözleşmelilerin statü değişikliğiyle ilgili çalışmalara geldi.

530 bini aşkın sözleşmeliye KADRO müjdesi! Temmuzda 6.180 TL üzerinde maaş! EYT’den önce sıra sözleşmelilerde! Tayin hakkı, ücret, yükselme hepsi geliyor!

Toplu sözleşme metninin 52. Maddesi'nde "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer almıştı.

530 bini aşkın sözleşmeliye KADRO müjdesi! Temmuzda 6.180 TL üzerinde maaş! EYT’den önce sıra sözleşmelilerde! Tayin hakkı, ücret, yükselme hepsi geliyor!

İSTEĞE BAĞLI KADRO
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de konuyla ilgili, "İlk açacağımız dosya üzerinden detaylandırıp kamuoyuyla paylaşacak hale gelince paylaşacağımız mesele sözleşmeli personel meselesidir.

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