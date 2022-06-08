530 bini aşkın sözleşmeliye KADRO müjdesi! Temmuzda 6.180 TL üzerinde maaş! EYT’den önce sıra sözleşmelilerde! Tayin hakkı, ücret, yükselme hepsi geliyor!

Sözleşmeliye kadro müjdesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Detaylar tek tek gün yüzüne çıktı. Artık sona gelindi. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den geldi. Sözleşmeli yüz binlerce kişi gözlerini açmış yeni haberleri bekliyordu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de konuyla ilgili, "İlk açacağımız dosya üzerinden detaylandırıp kamuoyuyla paylaşacak hale gelince paylaşacağımız mesele sözleşmeli personel meselesidir." dedi. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte merak edilen detaylar!