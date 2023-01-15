5.3 milyona 3600-4200 ek gösterge farkıyla 13 bin 520 TL maaş! Memura %52 + 600 Puan EK ZAM! En azami 10.400 + 416 = 10.818 TL ilave...

Ocak ayıyla beraber milyonlarca vatandaşın maaşları artışa geçti. Bazı SSK, Bağkur emeklileri taban aylık, memur emeklileri ise ek gösterge düzenlemesiyle 2. zammını alıyor. Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olurken ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak. Peki, ek gösterge artışı maaşlara nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar maaş alacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde!