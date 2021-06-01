51 bin 400 indirim! Markalardan Haziran ayına özel sıfır faizli kampanya! Devasa indirim mest etti! Opel-Fiat-Renault-Hyundai-Jeep-Peugeot...

Haziran ayı araç kampanyaları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. İşte otomotiv firmalarının yaptığı, en uygun sıfır araç kampanyaları... Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.