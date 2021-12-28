50.5'lik zamla %10 puanlık avantaj! 2022 Ocak'ta 1601 TL'ye emeklilik yolu göründü! Tam 1. 461 TL ceplere yansıyacak!
Ülkemizde emekli olmak isteyenlerin yolunu açacak fırsatlar bulunuyor. Emeklilik için tercih edilen isteğe bağlı sigorta tarifesi 2022'de değişiyor. Primi eksik olanlar ya da çalışma imkanı bulamayanların emeklilik fırsatı isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Bunun için aylık prim yeni yılda 1.601 liraya çıkarken, brüt asgari ücretteki 10 puanlık avantaj sayesinde 2022'de bin 461 TL cepte kalmış olacak. Yalnız bu tutarlar en düşük prim ödemelerini gösteriyor. 2022'de isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler aylık en az bin 601 lira yatırırken, en yüksek de bunun 7.5 katını ödeyebilecek. İşte tüm merak edilenler!
50.5'lik zamla %10 puanlık avantaj! 2022 Ocak'ta 1601 TL'ye emeklilik yolu göründü! Tam 1. 461 TL ceplere yansıyacak! Primi eksik olanlar ya da çalışmayanlar emeklilik yolu isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Bunu yapmak için aylık prim yeni yılda bin 601 liraya çıkarken, brüt asgari ücretteki 10 puanlık avantaj sayesinde 2022'de bin 461 lira cepte kalacak. İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurabiliyor. İşte 2022 isteğe bağlı sigorta tutarlarına ilişkin bilgiler...
Ülkemizde emeklilik yollarından biri isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Hiç çalışma imkanı bulamayanlar bile isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabiliyor.
İsteğe bağlı sigorta, primi eksik olanların da imdadına yetişiyor. 2021 yılında aylık bin 144 lira 80 kuruş olan isteğe bağlı sigorta primi, yeni yılda asgari ücretle yükselecek.