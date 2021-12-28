50.5'lik zamla %10 puanlık avantaj! 2022 Ocak'ta 1601 TL'ye emeklilik yolu göründü! Tam 1. 461 TL ceplere yansıyacak! Primi eksik olanlar ya da çalışmayanlar emeklilik yolu isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Bunu yapmak için aylık prim yeni yılda bin 601 liraya çıkarken, brüt asgari ücretteki 10 puanlık avantaj sayesinde 2022'de bin 461 lira cepte kalacak. İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurabiliyor. İşte 2022 isteğe bağlı sigorta tutarlarına ilişkin bilgiler...