5.000'den 7.200 prim güne... Tarih verildi! SSK, Bağ-Kur emeklisine 7.500 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 12.500 TL!

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL olarak güncelledik." ifadelerine yer verdi.

BAKAN BİLGİN ZAM SİNYALİ VERMİŞTİ!

"5500 liraya yükselttiğimiz en düşük Emekli aylığı bugünkü şartlarda yetersiz kaldığını başkan vurgu yaptı. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. 1 aydan bir süre önce bunları açıklayacaktım ama bugün belirtiyordum. Alternatif çalışmaları en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var."