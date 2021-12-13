50.000 TL peşin, 1.533 TL taksitle otomobil sahibi olun! 60 ay vadeyle 2. el taşıt kredileri herkesi araç sahibi yapacak!

48 aya kadar vade ve 3 aylık dönemlerle ödeme fırsatının da sunulduğu kredi ile araç yaşı en fazla 8 yaşa kadar olan otomobillerin satın alınması mümkündür. 37 – 48 ay vade için en fazla 5 yaşa kadar araçlar için kredi kullandırılmaktadır.

