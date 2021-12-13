50.000 TL peşin, 1.533 TL taksitle otomobil sahibi olun! 60 ay vadeyle 2. el taşıt kredileri herkesi araç sahibi yapacak!
Otomobil piyasalarında sıfır km araçların sayısının azalması ve kurda artış nedeniyle fiyatların yükselmesi yüzbinlerce vatandaşın ikinci el araçlara yönelmesine neden oldu. İkinci el fiyatlarının da artmasının ardından uygun finansman arayışları başladı. Vakıfbank, Akbank, Aktif Bank ve ING Bank 2. el taşıtlar için en hesaplı kredileri sunmaya başladı. İşte en uygun ikinci el taşıt kredisi kampanyaları.
13.12.2021 15:57
- Son Güncelleme: 13.12.2021 16:19
Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi
Taşıt kredisi kullanarak dilediği ikinci el otomobili en uygun oranlarla satın almak isteyenlere Vakıfbank'tan cazip oranlı krediler sunuluyor.
Akbank İkinci El Taşıt Kredisi
Akbank 2. El Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında, %1,55'ten başlayan faiz oranları ile 48 aya kadar vade seçeneklerine sahip cazip kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor.
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Kasko ve rehin zorunluluğunun da kaldırıldığı kredi kampanyası kapsamında, düşük maliyetler ve avantajlı ödeme koşulları ile Akbank, herkesin otomobil sahibi olmasını sağlıyor.