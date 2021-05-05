RAMAZAN İMSAKİYE
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5000 TL maaş ile banka gişe yetkilisi (memuru) alımı başvuru şartları! HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank...

Bankalar personel alımı duyurusu yayımladılar. Bu kapsamda 4 banka tarafından yayımlanan bültenlere göre en az 5000 TL ücret İle banka personeli alımı yapılacak. Alımlar 4 değişik bankaya gişe yetkilisi kadrosunda yapılacak. Banka personel alımı bültenleri son zamanda alaka gören işler arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle Gişe yetkilisi alımları için yüksek rakamda müracaat yapılıyor. Gişe Görevlisi ya da Yetkilisi, bankalarda ya da resmi kurumlarda para alışverişleri, iş takipleri, dosya takipleri ve insan ilişkilerini kontrol eder. Bu pozisyonlar kurumlarda olduğu zaman kuruma ait, bankalarda olduğu zaman ise banka gişe yetkisi olarak tanımlanır.

05.05.2021 09:33 - Son Güncelleme: 05.05.2021 09:33
5000 TL maaş ile banka gişe yetkilisi memuru alımı başvuru şartları! HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank...

Bankalar yeni iş ilanı yayımladılar. 4 farklı banka 5000 TL maaş ile gişe memuru alımı yapacak. İlan yayımlayan bankalar ve şartları haberimizde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
5000 TL maaş ile banka gişe yetkilisi memuru alımı başvuru şartları! HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank...

Hangi Bankalar Gişe Yetkilisi Alım İlanı Yayımladı?

Çeştli kariyer adresleri üzerinde yayımlanan ilanlara göre 4 farklı banka Gişe Yetkilisi ( Gişe Memuru ) alımı yapacak. Bu yönde alımlar, HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank için alım yapılacak.

5000 TL maaş ile banka gişe yetkilisi memuru alımı başvuru şartları! HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank...

Gişe Yetkilisi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

4 banka tarafından yayımlanan ilanlara göre Gişe Yetkilisi alımları için adayların aşağıdaki nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu yönde adaylardan,

Adaylardan, Üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren İİBF bölümlerinden mezun, Tercihen İngilizce bilmek, Faizsiz bankacılık alanında çalışmaya istekli, Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 20 aylık tecili olan,

5000 TL maaş ile banka gişe yetkilisi memuru alımı başvuru şartları! HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank...

Müşteri ve başarı odaklı, Takım çalışmasına yatkın, Etkin iletişim becerilerine sahip, Planlama ve organizasyon becerisi yüksek, Analitik düşünen, Sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü, Alım Yapılacak illerde ikamet ediyor olmak, şartları aranacak.

5000 TL maaş ile banka gişe yetkilisi memuru alımı başvuru şartları! HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank...

Banka Gişe Yetkilisi Maaşları Ne Kadar?

Banka Gişe Yetkilisi maaşları aslında tecrübe ve bankaya göre farklılık göstermektedir. Sabit bir maaşı olmaması ile birlikte en düşük Gişe Yetkilisi maaşları 3500 ve en yüksek Gişe yetkilisi maaşları 5000 TL civarındadır.