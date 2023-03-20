5000 MEB memur alımı başvuruları başladı mı? KPSS şartı var mı? MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU LİSTESİ İL İL 2023!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika personel alımı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Bakan Özer'in yaptığı alım duyurusu sonrası kontenjan, branş dağılımı ve diğer ayrıntılar belli oldu. Peki 5000 MEB memur alımı başvuruları başladı mı? Başvuru koşulları açıklandı mı? KPSS şartı var mı?
20.03.2023 12:23 - Son Güncelleme: 20.03.2023 13:00
MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru detayları tek tek netleşmeye başladı. Alım yapılacak branş ve kadro dağılımı belli olurken, başvurular hakkında diğer detaylar merak ediliyor. Peki MEB personel alımı için kontenjan dağılımı nasıl, başvuru şartları neler? MEB 5 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvurusu hangi bölümlere yapılacak? İşte tüm detaylar...