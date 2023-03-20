5000 MEB memur alımı başvuruları başladı mı? KPSS şartı var mı? MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU LİSTESİ İL İL 2023!

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru detayları tek tek netleşmeye başladı. Alım yapılacak branş ve kadro dağılımı belli olurken, başvurular hakkında diğer detaylar merak ediliyor. Peki MEB personel alımı için kontenjan dağılımı nasıl, başvuru şartları neler? MEB 5 bin personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvurusu hangi bölümlere yapılacak? İşte tüm detaylar...