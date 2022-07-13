5.000 lira ödeme müjdesi! Maaşı 1.500, 2.500, 3.500, 4000 TL olan emekliler! Ayrıca 3 ay ödemesiz kredi kullanımı ve ücretsiz havale ve EFT de cabası

Kurban Bayramı'nı geride bırakırken bankalar da yeni kampanyalarını duyurumaya devam ediyor. 1.500, 2.500, 3.500, 4000 TL ve üzerinde maaş alan emekliler promosyon ödemeleri ile büyük kazanç elde ediyor. Bankalar yarışa girdi. Emeklilerin yalnızca maaşlarını o bankadan çekme sözü vermeleri yeterli. Ayrıca bir çok banka kampanyaları ikiye katlayarak 3 ay ötelemeli kredi kullanımı ve ücretsiz havale ve EFT fırsatı da sunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Arkadaşını getirene de 250 TL bonus veriliyor. İşte güncel banka promosyon kampanyaları...