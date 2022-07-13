5.000 lira ödeme müjdesi! Maaşı 1.500, 2.500, 3.500, 4000 TL olan emekliler! Ayrıca 3 ay ödemesiz kredi kullanımı ve ücretsiz havale ve EFT de cabası
TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Emekli ve memur maaş zamları da belli oldu. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4.95 olarak kaydedildi. Böylelikle enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında arttı. Emekli maaşları artarken bankalar da kampanyalarını güncelledi. Emekliler hem zamlı maaşlarını cebine koyacak hem de promosyon ödemesi alacak. Maaşı 1.500, 2.500, 3.500, 4000 TL olan emekliler! 5.000 lira ödeme müjdesi! İşte detaylar...
Kurban Bayramı'nı geride bırakırken bankalar da yeni kampanyalarını duyurumaya devam ediyor. 1.500, 2.500, 3.500, 4000 TL ve üzerinde maaş alan emekliler promosyon ödemeleri ile büyük kazanç elde ediyor. Bankalar yarışa girdi. Emeklilerin yalnızca maaşlarını o bankadan çekme sözü vermeleri yeterli. Ayrıca bir çok banka kampanyaları ikiye katlayarak 3 ay ötelemeli kredi kullanımı ve ücretsiz havale ve EFT fırsatı da sunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Arkadaşını getirene de 250 TL bonus veriliyor. İşte güncel banka promosyon kampanyaları...
Emeklilere promosyon yolu ile kazanç kapısı büyüdü. Zamlı emekli maaşlarına ek banka promosyonları da arttı. Buna göre Akbank, Denizbank, İş Bankası, ING, Garanti, Şekerbank, Yapı Kredi, Türkiye Finans, TEB, Kuveyt Türk, QNB Finansbank yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. İşte banka banka emekli promosyon kampanyaları...