5.000 ile 25.000 TL anında hesaplara yatıyor! Emekli maaşı 2.500 TL’den daha yüksek olanlara ise 750 TL karşılıksız veriliyor
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın tek maaş ile mücadele etmeye çalışan emekli vatandaşlara, destek olacağını açıkladı. Banka, ilgili geri ödemesiz ve düşük faizli kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Halk Bankası, emekli müşterileri için hem düşük faizli kredi hizmeti hem de geri ödemesiz nakit hizmeti sunacağını açıkladı.
Halk Bankası Emekli Mini Kredisi Hizmeti
Halk Bankası'nın mevcut emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu ilk kredi kampanyası "Emekli Mini Kredi" ismi ile başvurulara açıldı. Banka, ilgili hizmetinden yalnızca emekli müşterilerinin yararlanabileceğini belirterek ayrıntıları paylaştı.
Halk Bankası tarafından duyurulmuş olan Emekli Mini Kredi Kampanyası'nın ayrıntılarına göre söz konusu hizmetten azami olarak 5 bin TL'ye kadar nakit desteğinin alınabileceği bilgisi kaydedildi.
Halk Bankası Mutlu Emekli Kredisi
Halk Bankası'nın mevcut emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu ikinci kredi kampanyası "Mutlu Emekli Kredisi" ismi ile başvurulara açıldı. Yalnızca emekli müşteriler için geçerli olan kredi kampanyasının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.