5.000-7.500-7.800 emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? | Resmi Gazete'de yayımlandı! Takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak?

1 Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği haber geldi. Ocak ayı zammını 11.68 puanlık refah payı ile yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e, taban emekli aylığı ödemesini de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselten düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 Ek zamlar Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girerken; emeklilere, dul ve yetimlere bir fark ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 1 hafta içinde farkların ödeneceğini açıklamıştı. Şimdi bunun ödeme gününün açıklanması bekleniyor. İşte ek zam farkına ilişkin tüm detaylar… ▶️ Emekli ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!