RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! EYT'de PRİM SAYISI DÜŞTÜ! 1800 gün prim indirimiyle o kişiler de EYT listesine girecek! 1 gün içinde...

5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! EYT'de PRİM SAYISI DÜŞTÜ! 1800 gün prim indirimiyle o kişiler de EYT listesine girecek! 1 gün içinde...

EYT düzenlemesinde 2. perde açılıyor. Bağkur'lu çalışan binlerce tüccar, esnaf ve işverene sağladıkları istihdama göre emeklilik prim sayısı düşürülecek. Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için mevcut prim şartı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Yapılacak düzenlemeyle birlikte farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Peki, bağkur prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'de bağkur primleri ne zaman düşecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.04.2023 19:31 - Son Güncelleme: 09.04.2023 19:33
EYT’de PRİM SAYISI DÜŞTÜ! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim indirimiyle o kişiler de EYT listesine girecek! 1 gün içinde...

Bağkur prim şartları hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor. Ancak yapılacak yeni düzenlemeyle SGK prim şartları eşitlenecek. Böylelikle 1800 gün prim indirimi yapılacak. İşte detaylar...

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EYT’de PRİM SAYISI DÜŞTÜ! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim indirimiyle o kişiler de EYT listesine girecek! 1 gün içinde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu çalışan binlerce tüccar, esnafa işverenin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşürecekleri müjdesini verdi.

EYT’de PRİM SAYISI DÜŞTÜ! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim indirimiyle o kişiler de EYT listesine girecek! 1 gün içinde...

Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

EYT’de PRİM SAYISI DÜŞTÜ! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim indirimiyle o kişiler de EYT listesine girecek! 1 gün içinde...

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek iş dünyasının taleplerini paylaştı.

EYT’de PRİM SAYISI DÜŞTÜ! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim indirimiyle o kişiler de EYT listesine girecek! 1 gün içinde...

Ziyarette, Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altında 4A, 4B arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklara dikkat çekti.

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