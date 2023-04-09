5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! EYT'de PRİM SAYISI DÜŞTÜ! 1800 gün prim indirimiyle o kişiler de EYT listesine girecek! 1 gün içinde...
EYT düzenlemesinde 2. perde açılıyor. Bağkur'lu çalışan binlerce tüccar, esnaf ve işverene sağladıkları istihdama göre emeklilik prim sayısı düşürülecek. Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için mevcut prim şartı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Yapılacak düzenlemeyle birlikte farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Peki, bağkur prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'de bağkur primleri ne zaman düşecek? İşte detaylar...
09.04.2023 19:31 - Son Güncelleme: 09.04.2023 19:33
Bağkur prim şartları hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor. Ancak yapılacak yeni düzenlemeyle SGK prim şartları eşitlenecek. Böylelikle 1800 gün prim indirimi yapılacak. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu çalışan binlerce tüccar, esnafa işverenin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşürecekleri müjdesini verdi.