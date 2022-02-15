5.000-20.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz! ING Bank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank CEPTETEB ihtiyaç kredisi oranları

ING Bank İhtiyaç Kredisi

ING bank 20.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için vatandaşlara %1,59'dan başlayan faiz oranları ile kredi desteği sunmaktadır. Ayrıca 5 bin liraya kadar olan ihtiyaçları için Turuncu Ekstra programı kapsamında yer alan vatandaşların faizsiz olarak nakit desteği alması da sağlanacak.