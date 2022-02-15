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Haberler Ekonomi 5.000-20.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz! ING Bank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank CEPTETEB ihtiyaç kredisi oranları

5.000-20.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz! ING Bank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank CEPTETEB ihtiyaç kredisi oranları

Vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çare olmak isteyen üç bankadan avantajlı kredi paketleri duyurulmaya devam ediyor. Birçok alanda görülen yüksek fiyatlar ve art arda gelen birçok zam sonrasında vatandaşların nakit ihtiyacı da artış gösterdi. Uygun finansman kullanarak nakit sıkıntısını çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlar ise en uygun oranlara sahip kredileri kullanarak ek nakit desteğinden yararlanmak istiyor. ING Bank, Vakıfbank ve Akbank tarafından duyurulan 3 ay ertelemeli krediler birçok kişinin ihtiyacının çözümünde destek sağlamayı hedefliyor. İşte vatandaşın cebini rahatlatacak o kredi kampanyaları

takvim.com.tr
15.02.2022 13:42 - Son Güncelleme: 15.02.2022 13:42
5.000-20.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz! ING Bank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank CEPTETEB ihtiyaç kredisi oranları

3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar

Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren birçok banka tarafından düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle kredi desteği sunuluyor.

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5.000-20.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz! ING Bank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank CEPTETEB ihtiyaç kredisi oranları

ING, Vakıfbank ve Akbank'ın yanı sıra daha birçok farkı bankadan benzer kredi fırsatları duyuruldu. Acil nakit ihtiyaçları için ayrıca vatandaşlara faizsiz veya düşük faiz oranları ile hızlı krediler sağlayan bankalar, dijital bankacılık hizmetleri kapsamında masrafların da bir hayli azaltılmasını sağlamıştır.

5.000-20.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz! ING Bank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank CEPTETEB ihtiyaç kredisi oranları

3 ay ödemesiz dönemli ihtiyaç kredisi desteği veren bankalar:

  • ING Bank
  • Vakıfbank
  • Akbank
  • Yapı Kredi
  • QNB Finansbank
  • CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

5.000-20.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz! ING Bank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank CEPTETEB ihtiyaç kredisi oranları

ING Bank İhtiyaç Kredisi

ING bank 20.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için vatandaşlara %1,59'dan başlayan faiz oranları ile kredi desteği sunmaktadır. Ayrıca 5 bin liraya kadar olan ihtiyaçları için Turuncu Ekstra programı kapsamında yer alan vatandaşların faizsiz olarak nakit desteği alması da sağlanacak.

5.000-20.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz! ING Bank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank CEPTETEB ihtiyaç kredisi oranları

İlk defa ING Bank müşterisi olan vatandaşlar için 20 bin liraya kadar olan kredilerde geçerli %1,59 faiz oranları, ING Bank müşterileri için %1,64'ten başlayan avantajlı faiz oranları ile kullandırılmaktadır.

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