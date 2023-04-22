500 TL ödeyen ve kıyıda köşede 76.991 TL’si olan hemen başvuruyor! TOKİ konut satışı ayyuka çıktı! 240 ay vadede yapılıyor

TOKİ Rize İl Müdürlüğü, Kalkandere ilçesinde bulunan Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde yapılacak olan 69 adet konut projesi kapsamında önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Duyuruda, konutlar için belirlenen en düşük ve en yüksek fiyatlar açıklandı. Buna göre, konutların satış tarihi geldiğinde en düşük 76.991 TL peşinat ödemesi yapılması gerekmektedir. TOKİ'nin belirlediği fiyatlar, konut alıcıları için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.