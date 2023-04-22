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Haberler Ekonomi 500 TL ödeyen ve kıyıda köşede 76.991 TL'si olan hemen başvuruyor! TOKİ konut satışı ayyuka çıktı! 240 ay vadede yapılıyor

500 TL ödeyen ve kıyıda köşede 76.991 TL'si olan hemen başvuruyor! TOKİ konut satışı ayyuka çıktı! 240 ay vadede yapılıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Rize ilinin Kalkandere ilçesi Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde inşa ettireceği 69 adet konut projesi için başvuru duyurusunda bulundu. Projeye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 24 Nisan - 28 Nisan 2023 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilirler. TOKİ'nin konut projeleri, vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olmalarını sağlayan önemli bir fırsat sunmaktadır. TOKİ, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için birçok avantaj sağlamaktadır.

takvim.com.tr
22.04.2023 13:39 - Son Güncelleme: 23.04.2023 01:10
500 TL ödeyen ve kıyıda köşede 76.991 TL’si olan hemen başvuruyor! TOKİ konut satışı ayyuka çıktı! 240 ay vadede yapılıyor

TOKİ Rize İl Müdürlüğü, Kalkandere ilçesinde bulunan Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde yapılacak olan 69 adet konut projesi kapsamında önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Duyuruda, konutlar için belirlenen en düşük ve en yüksek fiyatlar açıklandı. Buna göre, konutların satış tarihi geldiğinde en düşük 76.991 TL peşinat ödemesi yapılması gerekmektedir. TOKİ'nin belirlediği fiyatlar, konut alıcıları için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

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500 TL ödeyen ve kıyıda köşede 76.991 TL’si olan hemen başvuruyor! TOKİ konut satışı ayyuka çıktı! 240 ay vadede yapılıyor

Konut sahibi olmak isteyenler, TOKİ tarafından belirlenen fiyat aralığında konut seçimi yapabilecek. Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde inşa edilecek olan konut projesi, TOKİ'nin uzun yıllardır devam ettirdiği konut üretim projelerinden biridir.

500 TL ödeyen ve kıyıda köşede 76.991 TL’si olan hemen başvuruyor! TOKİ konut satışı ayyuka çıktı! 240 ay vadede yapılıyor

TOKİ, ülkemizin her bölgesinde yapmış olduğu konut projeleriyle vatandaşların konut sahibi olmalarına destek olmaktadır. Kalkandere ilçesinde yapılacak olan konut projesi de bu kapsamda önemli bir konut üretim projesidir. Proje sayesinde birçok aile, uygun fiyatlarla kaliteli konutlara sahip olabilecek.

500 TL ödeyen ve kıyıda köşede 76.991 TL’si olan hemen başvuruyor! TOKİ konut satışı ayyuka çıktı! 240 ay vadede yapılıyor

Başvuru Şartları

TOKİ konut projelerine başvurmak isteyen vatandaşların bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

Başvuru sahibi T.C. vatandaşı olmalıdır.

Başvuru sahibi, Kalkandere ilçesi nüfusuna kayıtlı olmalıdır.

500 TL ödeyen ve kıyıda köşede 76.991 TL’si olan hemen başvuruyor! TOKİ konut satışı ayyuka çıktı! 240 ay vadede yapılıyor

Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde kayıtlı bağımsız bir konuta sahip olmamalıdır.

Ayrıca, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmalıdır. (Şehit Aileleri, Terör,

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