500, 700, 900 bin TL kredi çeken faiz ödemeyecek, duyuru az evvel geldi! 1,5 milyon liraya kadar 12 ay ödemesiz! O kişiler 3’er aylık taksitle...

Sanayicilerle bir araya geldiği program sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını belirterek, "İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz.