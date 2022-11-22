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50 TL sanıp geçen büyük pişman olur! Değeri tam olarak 50 bin TL! Cebinizi kontrol edin cüzdanınızda olabilir! Eğer rakamın yanında boşluk varsa...

Son yıllarda hatalı basım banknotlarla sık sık karşılaşılıyor. ATM'den çekilen veya bir şekilde ele geçen hatalı basım paraların değeri ise dudak uçuklatıyor. 50 TL sanılan para aslında servet değerinde olabiliyor. Bu tip banknotların binlerce lira değerine ulaştığı belirtiliyor. Bu haberlerle karşılaşan vatandaşlar cüzdanlarındaki paraları kontrol ederken, hatalı basım banknotların değeri 200 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, bir paranın hatalı basım olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
22.11.2022 13:44 - Son Güncelleme: 22.11.2022 13:44
50 TL sanıp geçen büyük pişman olur! Değeri tam olarak 50 bin TL! Cebinizi kontrol edin cüzdanınızda olabilir! Eğer rakamın yanında boşluk varsa...

Son dönemde internette hatalı basım olduğu iddia edilen paralar ilgi çekiyor. Cebinde bu parayı bulan vatandaşların kimisi banknotu 20 bin liraya kimisi ise 200 bin liraya satışa sunuyor. İşte bir paranın hatalı basım olduğunu nasıl anlarız sorusunun cevabı!

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50 TL sanıp geçen büyük pişman olur! Değeri tam olarak 50 bin TL! Cebinizi kontrol edin cüzdanınızda olabilir! Eğer rakamın yanında boşluk varsa...

Ardahan'da emekli Mehmet Çimli (63), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan 50 TL'lik banknotu, koleksiyoncu olmadığı için koleksiyoncuların kendisini aramasını ve onların saklamasını istedi.

50 TL sanıp geçen büyük pişman olur! Değeri tam olarak 50 bin TL! Cebinizi kontrol edin cüzdanınızda olabilir! Eğer rakamın yanında boşluk varsa...

Emekli maaşını bankamatikten çeken Mehmet Çimli, paraları kontrol ederken 50 TL´nin sağ üst köşesinde sadece 5 rakamının olduğunu gördü.

50 TL sanıp geçen büyük pişman olur! Değeri tam olarak 50 bin TL! Cebinizi kontrol edin cüzdanınızda olabilir! Eğer rakamın yanında boşluk varsa...

Banknotun sağ üst köşesinde 50 yazması gerekirken 5 yazıyor. Sahte olması ihtimaline karşı bankaların para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçen banknotun, basım hatası olabileceğini ifade eden Çimli, koleksiyoncuların bu tür paraları topladığını söyledi.

50 TL sanıp geçen büyük pişman olur! Değeri tam olarak 50 bin TL! Cebinizi kontrol edin cüzdanınızda olabilir! Eğer rakamın yanında boşluk varsa...

Tekliflere açığım, 50 TL'ye 50 bin TL istiyorum
Paranın sahte olmadığını belirten Çimli: "Böyle bir paranın elimde olduğunun duyulmasının ardından bazı koleksiyoncular beni aramaya başladı.

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