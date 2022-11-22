50 TL sanıp geçen büyük pişman olur! Değeri tam olarak 50 bin TL! Cebinizi kontrol edin cüzdanınızda olabilir! Eğer rakamın yanında boşluk varsa...

Son dönemde internette hatalı basım olduğu iddia edilen paralar ilgi çekiyor. Cebinde bu parayı bulan vatandaşların kimisi banknotu 20 bin liraya kimisi ise 200 bin liraya satışa sunuyor. İşte bir paranın hatalı basım olduğunu nasıl anlarız sorusunun cevabı!