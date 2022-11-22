50 TL sanıp geçen büyük pişman olur! Değeri tam olarak 50 bin TL! Cebinizi kontrol edin cüzdanınızda olabilir! Eğer rakamın yanında boşluk varsa...
Son yıllarda hatalı basım banknotlarla sık sık karşılaşılıyor. ATM'den çekilen veya bir şekilde ele geçen hatalı basım paraların değeri ise dudak uçuklatıyor. 50 TL sanılan para aslında servet değerinde olabiliyor. Bu tip banknotların binlerce lira değerine ulaştığı belirtiliyor. Bu haberlerle karşılaşan vatandaşlar cüzdanlarındaki paraları kontrol ederken, hatalı basım banknotların değeri 200 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, bir paranın hatalı basım olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler haberimizde!
22.11.2022 13:44 - Son Güncelleme: 22.11.2022 13:44
Son dönemde internette hatalı basım olduğu iddia edilen paralar ilgi çekiyor. Cebinde bu parayı bulan vatandaşların kimisi banknotu 20 bin liraya kimisi ise 200 bin liraya satışa sunuyor. İşte bir paranın hatalı basım olduğunu nasıl anlarız sorusunun cevabı!
Ardahan'da emekli Mehmet Çimli (63), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan 50 TL'lik banknotu, koleksiyoncu olmadığı için koleksiyoncuların kendisini aramasını ve onların saklamasını istedi.