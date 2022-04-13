50 TL deyip geçmeyin! Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL'ye satılıyor
Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL'ye satılıyor. Rize'de bir fast-food zincirinde çalışan Sancaktutan, müşterinin hesabı ödemesinin sonrasında parada bir kusur bulunduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Sancaktutan, parayı bir vakit inceledi. Basım hatası bulunduğu amacıyla başka paralardan değişik olan paranın koleksiyonerler doğrultusundan ilgi gördüğünü bildiren Sancaktutan, parayı satmayı düşünmediğini söyledi. Eğer öneri olursa 75 bin TL'nin altında parayı satmayacağını ifade eden Sancaktutan, yüksek önerileri değerlendirebileceklerini belirtti.
13.04.2022 12:40 - Son Güncelleme: 13.04.2022 12:40
Rize'de müşterinin verilen 50 lirada sıfır olmadığını fark eden işletme sahibi yanlış basım para amacıyla 75 bin TL fiyat biçti. İslam Sancaktutan, "Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını fark ettim. Sahte mi diye denetim ettim. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz'' dedi.
Hatalı basım para nedir?
Bu paraların kıymetli olduğuna inanan vatandaşlar banknotları satışa çıkarmaktan geri durmuyor. Bu anlamda paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir adet az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden koleksiyonerler hedefiyle satışa sunuyor