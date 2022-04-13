RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 50 TL deyip geçmeyin! Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL'ye satılıyor

50 TL deyip geçmeyin! Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL'ye satılıyor

Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL'ye satılıyor. Rize'de bir fast-food zincirinde çalışan Sancaktutan, müşterinin hesabı ödemesinin sonrasında parada bir kusur bulunduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Sancaktutan, parayı bir vakit inceledi. Basım hatası bulunduğu amacıyla başka paralardan değişik olan paranın koleksiyonerler doğrultusundan ilgi gördüğünü bildiren Sancaktutan, parayı satmayı düşünmediğini söyledi. Eğer öneri olursa 75 bin TL'nin altında parayı satmayacağını ifade eden Sancaktutan, yüksek önerileri değerlendirebileceklerini belirtti.

13.04.2022 12:40 - Son Güncelleme: 13.04.2022 12:40
50 TL deyip geçmeyin! Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL’ye satılıyor

Rize'de müşterinin verilen 50 lirada sıfır olmadığını fark eden işletme sahibi yanlış basım para amacıyla 75 bin TL fiyat biçti. İslam Sancaktutan, "Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını fark ettim. Sahte mi diye denetim ettim. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz'' dedi.

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50 TL deyip geçmeyin! Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL’ye satılıyor

İki gün evvel olayı yaşadıklarını ifade eden İslam Sancaktutan, "Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını fark ettim.

50 TL deyip geçmeyin! Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL’ye satılıyor

Sahte mi diye denetim ettim. Müdürümüze konuyu bildirdim. Sıfırı olmayan 50 TL haberlerini görmüştüm.

50 TL deyip geçmeyin! Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL’ye satılıyor

Bu hususta biraz tetkik yaptım. Koleksiyon olarak saklıyoruz. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz.

50 TL deyip geçmeyin! Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL’ye satılıyor

En son sıfırı olmayan paraya 75 bin TL istenmişti galiba. Ondan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyoruz.

50 TL deyip geçmeyin! Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL’ye satılıyor

Ondan daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Bizim amacıyla enteresan bir anı oldu. Şaşkınız şuan" dedi.

50 TL deyip geçmeyin! Cüzdanınızda varsa hemen kontrol edin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL’ye satılıyor

Hatalı basım para nedir?

Bu paraların kıymetli olduğuna inanan vatandaşlar banknotları satışa çıkarmaktan geri durmuyor. Bu anlamda paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir adet az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden koleksiyonerler hedefiyle satışa sunuyor

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