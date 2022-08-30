50 bin TL nakitle anahtar teslim! TOKİ'den 29 ilde 2.243 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! Yüzde 10,12,15,25 peşinat 120-140-180 ay vade seçenekleri!

TOKİ Eylül kampanyaları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Eylül ayına özel konut fırsatlarını duyurunca gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara hitap eden ve bütçelerini zorlamadan makul fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler amacıyla fiyatlara haberimizden ulaşabilirsiniz. 29 ilde 569 bin TL anahtar teslim fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran ev sahibi oluyor. İşte il il TOKİ güncel ucuz konut satış ilanları...