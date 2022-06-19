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Haberler Ekonomi 5 milyon için kritik 3600 ek gösterge kararı! Emekli maaşı ve ikramiyelerde %22 artış! Ek göstergesi 3600'e çıkana 1.391 TL zam! İşte 3 alternatif...

5 milyon için kritik 3600 ek gösterge kararı! Emekli maaşı ve ikramiyelerde %22 artış! Ek göstergesi 3600'e çıkana 1.391 TL zam! İşte 3 alternatif...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3600 ek göstergedeki son dakika gelişmelerde! Kritik hafta geldi çattı. 3600 ek gösterge kararı bu hafta Meclis'te! Emekli ve memurların hem maaşları hem de ikramiyeleri artacak. 5 milyon 300 bin avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini kapsıyor. Düzenleme Ekim ayında yeni yasama döneminde Meclis'ten geçirilerek yasalaşacak. Düzenlemeyle kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

19.06.2022 14:00 - Son Güncelleme: 19.06.2022 14:00
5 milyon için kritik 3600 ek gösterge kararı! Emekli maaşı ve ikramiyelerde %22 artış! Ek göstergesi 3600’e çıkana 1.391 TL zam! İşte 3 alternatif...

Son dakika 3600 EK GÖSTERGE haberleri.. 3600 ek gösterge için son viraj! 3600 ek göstergeyle ilgili düzeleme yasalaştığında maaş ve ikramiyelerde de artış yaşanacak. Avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini kapsayıyor! Emekli aylıkları ve ikramiyelerine dev zam! Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli parası 1.234 TL ile 1.391 TL, ikramiyesi de 44 bin 500 TL ile 50 bin 150 TL arasında yükselecek. Birisi dar, ikisi geniş kapsamlı olmak üzere 3 alternatif değerlendiriliyor. İşte o alternatifler...

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5 milyon için kritik 3600 ek gösterge kararı! Emekli maaşı ve ikramiyelerde %22 artış! Ek göstergesi 3600’e çıkana 1.391 TL zam! İşte 3 alternatif...

3600 ek gösterge tablosu geçtiğimiz günlerde yenilendi! Meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı liste halinde haberimizde! 3600 ek gösterge çalışmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından TBMM'ye giriş için onay verildi. 3600 ek gösterge kararı bu hafta Meclis'e geliyor. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergeyle ikramiyeler ne kadar artacak? İşte hesaplı tablo ve yeni gelişmeler...

5 milyon için kritik 3600 ek gösterge kararı! Emekli maaşı ve ikramiyelerde %22 artış! Ek göstergesi 3600’e çıkana 1.391 TL zam! İşte 3 alternatif...

Düzenlemeyle birlikte birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

5 milyon için kritik 3600 ek gösterge kararı! Emekli maaşı ve ikramiyelerde %22 artış! Ek göstergesi 3600’e çıkana 1.391 TL zam! İşte 3 alternatif...

Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş ile jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak.

5 milyon için kritik 3600 ek gösterge kararı! Emekli maaşı ve ikramiyelerde %22 artış! Ek göstergesi 3600’e çıkana 1.391 TL zam! İşte 3 alternatif...

Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e yükseltilecek.

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