5 milyon için kritik 3600 ek gösterge kararı! Emekli maaşı ve ikramiyelerde %22 artış! Ek göstergesi 3600’e çıkana 1.391 TL zam! İşte 3 alternatif...

Son dakika 3600 EK GÖSTERGE haberleri.. 3600 ek gösterge için son viraj! 3600 ek göstergeyle ilgili düzeleme yasalaştığında maaş ve ikramiyelerde de artış yaşanacak. Avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini kapsayıyor! Emekli aylıkları ve ikramiyelerine dev zam! Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli parası 1.234 TL ile 1.391 TL, ikramiyesi de 44 bin 500 TL ile 50 bin 150 TL arasında yükselecek. Birisi dar, ikisi geniş kapsamlı olmak üzere 3 alternatif değerlendiriliyor. İşte o alternatifler...